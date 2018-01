Filme com Lady Gaga e Bradley Cooper terá estreia antecipada

O musical Nasce Uma Estrela, filme protagonizado por Lady Gaga e Bradley Cooper, teve sua data de estreia antecipada para maio de 2018, informou nesta sexta-feira, 23, a edição digital da revista Variety.

A produção, primeiro trabalho de Cooper como diretor, inicialmente entraria em cartaz nos Estados Unidos em setembro do ano que vem, mas o estúdio Warner Bros. decidiu lançá-la em maio como alternativa para os filmes de super-heróis, que dominam as salas de cinema nessa época.

Essa mesma estratégia funcionou para a Warner Bros. com O Grande Gatsby, que teve sua estreia antecipada de dezembro para maio de 2013 e arrecadou mais de US$ 300 milhões no mundo todo.

A trama musical de Nasce Uma Estrela, sobre uma jovem cantora que alcança o estrelato enquanto seu marido, um astro de cinema, vê sua própria carreira afundar pouco a pouco, chegou às telonas em várias ocasiões.

Em 1937, Janet Gaynor e Fredric March deram vida à primeira versão do filme, mas a adaptação mais famosa da história foi lançada em 1954, pelas mãos do diretor George Cukor, estrelada por Judy Garland e James Mason.

Uma nova versão estreou em 1976, desta vez enquadrada no mundo do rock e com os atores Kris Kristofferson e Barbra Streisand, que ganhou o Oscar de melhor canção original em dueto com Paul Williams por Evergreen.