Filme com Hilary Swank é alvo de críticas

Os parentes de uma vítima de assassinato criticaram hoje a atriz Hilary Swank e os produtores do filme Conviction por não terem sido consultados pela produção do longa, que relata a história de sua família.

O filme de Tony Goldwyn, que estreia na próxima sexta-feira nos Estados Unidos e no Canadá, narra a história de Betty Anne Waters (interpretada por Swank), uma mãe capaz de tudo, inclusive de estudar Direito, para lutar para que seu irmão, Kenneth, fosse libertado da prisão.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O longa se baseia na vida real de Waters e seu irmão, condenado pelo assassinato da garçonete Katharina Brow, mãe de dois filhos, encontrada morta em sua casa. Kenneth foi condenado em 1983 e saiu de prisão 18 anos depois, graças aos esforços de sua irmã, que apresentou uma amostra de DNA que o inocentava.

Através de sua advogada, Gloria Allred, Melrose Brow e Charlie Brow, filhos de Katharina Brow, disseram que Swank (protagonista e produtora-executiva do filme) e os produtores tinham a obrigação moral de reunir-se com eles antes ou durante a filmagem, algo que, segundo eles, nunca aconteceu.

"Nossa família se vê forçada a reviver a memória de um crime horrendo", disse Melrose Brow, em entrevista coletiva no escritório da advogada em Los Angeles. Melrose acrescentou que ela e seu irmão queriam saber se sua mãe estaria bem representada no filme e se sua morte seria mostrada. "Os produtores do filme, incluindo a senhora Swank, nunca se importaram" em fazer contato com a família, afirmou a advogada.