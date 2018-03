Selton Mello interpreta Jean Charles de Menezes, que foi assassinado pela polícia de Londres em 2005 dentro do Metrô da cidade, confundido com um terrorista. A estreia do filme Jean Charles será realizada no campo de futebol de sua cidade natal, Gonzaga, em Minas Gerais, no dia 19. O ator Selton Mello deverá assistir à sessão na cidade que tem 6 mil habitantes.