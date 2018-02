Filme com Brad Pitt lidera a lista de indicados ao Oscar

O presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, Sid Ganis, e o ator Forest Whitaker, ganhador do Oscar de melhor ator de 2006, por O Último Rei da Escócia, apresentaram na manhã desta quinta, 22, os indicados da 81.ª edição do prêmio. O Oscar será entregue em 22 de fevereiro, em cerimônia que será apresentada pelo ator Hugh Jackman, uma alteração importante, pois a festa sempre teve no comando um comediante. Veja também: Ledger pode levar Oscar póstumo; veja todos os indicados CONFIRA A LISTA COMPLETA MELHOR FILME O Curioso Caso de Benjamin Button Frost/Nixon Milk - A Voz da Liberdade O Leitor Quem Quer Ser um Milionário? MELHOR ATRIZ Anne Hathaway (O Casamento de Rachel) Angelina Jolie (A Troca) Melissa Leo (Frozen River) Meryl Streep (A Dúvida) Kate Winslet (O Leitor) MELHOR ATOR Richard Jenkis (The Vistor) Frank Langella (Frost/Nixon) Sean Penn (Milk - A Voz da Liberdade) Brad Pitt (O Curioso Caso de Benjamin Button) Mickey Rourke (O Lutador) MELHOR ATRIZ COADJUVANTE Amy Adams (A Dúvida) Penelope Cruz (Vicky Cristina Barcelona) Viola Davis (A Dúvida) Taraji P. Henson (O Curioso Caso de Benjamin Button) Marisa Tomei (O Lutador) MELHOR ATOR COADJUVANTE Robert Downney Jr. (Trovão Tropical) Philip Seymour Hoffman (A Dúvida) Heath Ledger (Batman - O Cavaleiro das Trevas) Josh Brolin (Milk - A Voz da Liberdade) Michael Shannon (Foi Apenas um Sonho) MELHOR DIRETOR Danny Boyle (Quem Quer Ser um Milionário?) Stephen Daldry (O Leitor) David Fincher (O Curioso Caso de Benjamin Button) Ron Howard (Frost/Nixon) Gus Van Sant (Milk - A Voz da Liberdade) MELHOR ROTEIRO ORIGINAL Frozen River Simplesmente Feliz Na Mira do Chefe Milk - A Voz da Liberdade Wall-E MELHOR ROTEIRO ADAPTADO O Curioso Caso de Benjamin Button Dúvida Frost/Nixon O Leitor Quem Quer Ser um Milionário? MELHOR FILME ESTRANGEIRO The Baader Meinhof Complex, de Uli Edel (Alemanha) Departures, de Yojiro Takita (Japão) Revanche, de Götz Spielmann (Áustria) The Class, Laurent Cantet (França) Valsa com Bashir, de Ari Folman (Israel) MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO Bolt - Supercão Kung Fu Panda Wall-E DIREÇÃO DE ARTE Changeling O Curioso Caso de Benjamin Button Batman - O Cavalheiro das Trevas The Duchess Foi Apenas um Sonho MELHOR FOTOGRAFIA Changeling O Curioso Caso de Benjamin Button Batman - O Cavaleiro das Trevas O Leitor Quem Quer Ser um Milionário? MELHOR FIGURINO Australia O Curioso Caso de Benjamin Button The Duchess Milk - A Voz da Liberdade Foi Apenas um Sonho MELHOR DOCUMENTÁRIO The Betrayal (Nerakhoon), de Ellen Kuras and Thavisouk Phrasavath Encounter at The Ende of The World, de Werner Herzog and Henry Kaiser The Garden, de Scott Hamilton Kennedy Man on Wire, de James Marsh e Simon Chinn Trouble the Water, de Tia Lessin e Carl Deal MELHOR DOCUMENTÁRIO CURTA-METRAGEM The Conscience of Nhem en The Final Inch Smile Pinki The Witness - From the Balcony of Room 306 MELHOR EDIÇÃO O Curioso Caso de Benjamin Button Batman - O Cavaleiro das Trevas Frost/Nixon Milk - A Voz da Igualdade Quem Quer Ser Um Milionário? MELHOR MAQUIAGEM O Curioso Caso de Benjamin Button Batman - O Cavaleiro das Trevas Hellboy 2 MELHOR CANÇÃO ORIGINAL Down to Earth (Wall-E), de Peter Gabriel and Thomas Newman Jai Ho (Quem Quer Ser Um Milionário?), de Gulzar e A.R. Rahman O Saya (Quem Quer Ser Um Milionário?), de Maya Arulpragasam e A.R. Rahman MELHOR TRILHA SONORA ORIGINAL Alexandre Desplat, por O Curioso Caso de Benjamin Button James Newton Howard, por Defiance A. R. Rahman, por Quem Quer Ser um Milionário? Danny Elfman, por Milk - A Voz da Igualdade Thomas Newman, por Wall-E MELHOR CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO La Maison de Petits Cubes Lavatory Oktapodi Presto This Way Up MELHOR CURTA-METRAGEM Auf der Strecke Manon on the Asphalt New Boy The PigSpielzeugland MELHOR EDIÇÃO DE SOM Batman - O Cavaleiro das Trevas Homem de Ferro Wall-E Quem Quer Ser um Milionário? O Procurado MELHOR MIXAGEM DE SOM O Curioso Caso de Benjamin Button Batman - O Cavaleiro das Trevas Quem Quer Ser um Milionário? Wall-E O Procurado MELHOR EFEITO VISUAL O Curioso Caso de Benjamim Button Batman - O Cavaleiro das Trevas Homem de Ferro