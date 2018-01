Filme com Ben Affleck arrecada US$ 24 milhões e lidera bilheterias nos EUA

LOS ANGELES (Variety.com) - Prova de como Ben Affleck é uma grande estrela do cinema, O Contador dominou as bilheterias norte-americanas com US$ 24,7 milhões no fim de semana de estreia em 3.222 salas de cinema dos EUA e Canadá. As parciais deste domingo, 16, são significativamente maiores do que as projeções, que davam conta de uma bilheteria de 18 a 20 milhões.

A comédia Kevin Hart: What Now? arrecadou metade de O Contador, com US$ 12 milhões em 2.568 salas de cinema. Já a estreia da aventura de ficção científica Max Steel foi praticamente ignorada pelos espectadores, com só US$ 2,1 milhões em 2.034 salas, uma sinistra média de US$ 1.049 arrecadados por sala.

O Contador, da Warner, ultrapassou em mais de US$ 200 mil o vencedor das bilheterias da semana passada, A Garota no Trem, que estreou com 24,5 milhões.

Com custo modesto para o padrão de Hollywood, de US$ 40 milhões, O Contador traz Affleck no papel de um sábio e autista professor de matemática e especialista em armas que acaba trabalhando para organizações criminosas. Gavin O'Connor é o diretor e Bill Dubuque, o roteirista.

Anna Kendrick, J.K. Simmons, John Bernthal, Jeffrey Tambor e John Lithgow também estão no filme. A crítica, até agora, tem sido positiva, com uma nota A no CinemaScore, e boa avaliação principalmente entre espectadores com mais de 25 anos de idade.

O Contador ainda abocanhou US$ 2,8 milhões em 10 mercados internacionais, com o Taiwan tendo os números mais expressivos (755 mil em bilheteria em 109 salas). No próximo fim de semana, o filme estreará no Brasil, na Alemanha e na Espanha.

Artista da Warner, Ben Affleck tem ótimo histórico em filmes de drama, como em Atração Perigosa, de 2010, que arrecadou US$ 154 milhões em bilheteria; além de Argo, ganhador do Oscar de melhor filme em 2012, com US$ 232 milhões, e Garota Exemplar, de 2014 (369 milhões arrecadados em todo o mundo). Seu A Lei da Noite, que retrata a época da Lei Seca nos EUA, vai estrear no Natal, e Affleck ainda retornará como Batman em Liga da Justiça (2017).