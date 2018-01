Filme chinês 'Tuan Yuan' vai abrir o festival de Berlim

O filme Tuan Yuan, do diretor chinês Wang Quan’an, ganhador do Urso de Ouro em 2007, abrirá a sessão oficial do Festival de Cinema de Berlim. A escolha para a abertura da 60ª edição do evento, marcada para o dia 11 de fevereiro, foi confirmada pela direção do festival.

No encerramento, outro filme de um diretor asiático, Otoute, do japonês Yoji Yamada. Entre os destaques desta edição, as últimas produções de Martin Scorcese e Roman Polanski. Fora de competição, o brasileiro Besouro, de João Daniel Tikhomiroff, também será exibido. A programação completa será divulgada no dia 1º de fevereiro.