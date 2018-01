Filme chinês <i>Tu Ya Da hun Shi</i> leva Urso de Ouro em Berlim O filme chinês Tu Ya Da Hun Shi (Casamento de Tuya), de Wang Quan´an, ganhou hoje o Urso de Ouro durante a cerimônia de premiação da 57.ª Edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim, que teve 22 filmes na competição. Nos últimos dez anos apenas um filme latino-americano ganhou o prêmio máximo do festival e foi o brasileiro Central do Brasil, de Walter Salles, em 1998. O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, de Cao Hamburger, levou novamente o Brasil à competição, foi um sucesso de público, mas não conquistou o júri da Berlinale. O filme argentino El Otro, de Ariel Rotter, recebeu o Urso de Prata - Prêmio Especial dos Jurados, que segundo eles, foi dedicado "a um determinado cinema, distante dos elementos econômicos que rodeiam o mundo cinematográfico". Rotter agradeceu o prêmio visivelmente emocionado, e o dedicou "a nossas famílias, aos que estão aqui e aos que já se foram". El Otro narra a decisão de um advogado de mudar de identidade e durante os 83 minutos que dura o longa-metragem a lentidão da câmera de Rotter faz uma reflexão sobre o sentido da vida e da morte. O filme rendeu também o Urso de Prata de melhor ator ao protagonista Julio Chávez. O ator esteve no festival do ano passado com o filme El Custodio, que ganhou o Prêmio Alfred Bauer, em memória do fundador do Festival. Os jurados da Berlinale, presididos pelo diretor norte-americano Paul Schrader, premiou assim os filmes representantes do cinema de autor, distante dos circuitos comerciais. Outros troféus O Urso de Prata de melhor atriz ficou com a alemã Nina Hoss, por Yella, de Christian Petzold. O israelense Joseph Cedar ganhou hoje o Urso de Prata como melhor diretor pelo filme Beaufort, um filme que mostra o medo e a futilidade dos soldados em um forte militar no sul do Líbano, antes da retirada israelense em 2000. Além do Urso de Ouro, o cinema asiático foi novamente premiado nesta edição da Berlinale, com o Prêmio Alfred Bauer em memória do fundador do festival, que foi para o filme coreano Sai Bo Gu Ji Man Gwen Chan A (Eu sou um Cyborg, mas tudo bem), de Par Chan-wook. A Berlinale teve um público de 430 mil espectadores nos 373 filmes exibidos em diferentes sessões, segundo informaram neste sábado os organizadores. Prêmio paralelo O filme do diretor checo Jirí Menzel, um dos candidatos ao Urso de Ouro neste sábado, foi agraciado hoje com o prêmio da Federação Internacional da Imprensa Cinematográfica (Fipresci), uma das distinções mais importantes concedidas no Festival de Cinema de Berlim. Obsluhoval Jsem Anglickeho Krále (Servi o Rei da Inglaterra) é um resumo de duas décadas de história européia que termina na época do nazismo. Além do filme tcheco, o júri internacional premiou Jagdhunde, da alemã Ann-Kristin Reyels. Na categoria Panorama, o filme escolhido pelo júri, foi co-produção turco-alemã Takva - A Man´s Fear Of God.