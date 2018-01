Filme chinês dará largada a Festival de Berlim

Uma notável ausência, no entanto, será a de Roman Polanski, cujo novo filme, "The Ghost Writer", terá estreia mundial na sexta-feira no festival. O cineasta franco-polonês está sob prisão domiciliar num chalé suíço, de onde pode ser extraditado para os EUA por causa de um processo por abuso sexual contra menor, que data de 1977.

Mas os organizadores esperam compensar esse desfalque com a presença de nomes como Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio e Renee Zellweger, que integra o júri.

O filme de abertura é o chinês "Apart Together" ("Tuan Yuan", no original), de Wan Quan'an, que recebeu o Urso de Ouro de melhor filme em 2007 por "O Casamento de Tuya".

"Apart Together" conta a história de ex-soldados nacionalistas chineses autorizados a voltarem de Taiwan à China continental pela primeira vez após 1949. Um deles sai em busca de um amor perdido e de um filho que nasceu depois de ele ter fugido do país.

Na sexta-feira, todos os olhares se voltam para "The Ghost Writer", um thriller político com Ewan McGregor e Pierce Brosman, num papel aparentemente inspirado no ex-premiê britânico Tony Blair. Polanski, de 76 anos, teria concluído a montagem do filme depois de ser detido em setembro na Suíça.

Outro trunfo para o diretor do festival, Dieter Kosslick, é "Ilha do Medo", drama da Guerra Fria de Martin Scorsese, que passa fora de competição. Leonardo DiCaprio interpreta um agente dos EUA que investiga o desaparecimento de um homicida contumaz de um manicômio.

Para o festival, o desafio é equilibrar a presença de grandes astros no tapete vermelho com um apoio ao cinema experimental e de baixo orçamento do mundo inteiro. O volume de negócios entre produtoras e distribuidoras num evento paralelo, o Mercado Europeu do Filme, também é essencial para a organização.

Pelo menos três filmes exibidos neste ano abordam questões ligadas a muçulmanos. Um deles é "Meu Nome É Khan", do astro indiano Shah Rukh Khan, sobre as experiências de um indiano de origem islâmica nos EUA logo após os atentados de 11 de setembro de 2001.

Já "Shahada" acompanha três jovens muçulmanos que tentam conciliar sua fé com a vida em Berlim. "On the Path" fala de um casal bósnio cuja relação é testada quando o homem se aproxima da seita radical wahhabita.

A premiação do festival está marcada para o dia 20.