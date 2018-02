Filme checo 'Kronika Oldricha S.' vence Anima Mundi

O filme Kronika Oldricha S., do diretor checo Rudolf Smid, venceu como melhor animação do festival Anima Mundi 2012, encerrado domingo, 29, no Rio.

Head Over Heels, do inglês Tim Reckart, ganhou três prêmios. Já Arrugas, do espanhol Ignacio Ferreras, foi escolhido pelos júris populares do Rio e de São Paulo como melhor longa adulto, e A Turma da Selva - Operação Banco de Gelo, dos franceses David Alaux e Eric Tosti, venceu na categoria longa infantil pela votação do público.

O júri profissional do evento também escolheu o britânico Grant Orchard como melhor diretor pela obra A Morning Stroll, entre outros prêmios.