Filme 'Carancho' buscará terceiro Oscar para a Argentina

"Carancho", do jovem diretor Pablo Trapero, tentará levar para a Argentina um novo Oscar como melhor filme estrangeiro depois de ter conseguido a estatueta este ano com "O Segredo dos Seus Olhos", anunciou nesta sexta-feira a academia de artes e cinema do país sul-americano.

"Carancho" é um filme policial no qual um advogado, encarnado pelo ator Ricardo Darín, lucra com acidentes de trânsito. Darín interpretou o protagonista do filme vencedor no ano passado.

A Academia de Artes Cinematográficas dos Estados Unidos deve anunciar em janeiro os filmes indicados para o Oscar de melhor filme estrangeiro.

A Argentina conseguiu seu primeiro Oscar em 1986 com "A História Oficial", de Luis Puenzo, além do filme de Juan José Campanella, que este ano recebeu o prêmio da Academia.