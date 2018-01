Filme brasileiro vence Festival de Biarritz, na França O filme brasileiro "Proibido Proibir", dirigido pelo chileno Jorge Durán, ganhou o prêmio de melhor longa-metragem do Festival de Cinema e Culturas da América Latina de Biarritz, realizado na França. O júri, presidido pela editora literária e jornalista francesa Laure Adler, premiou também filmes e atores do México, Argentina, Peru e Equador, segundo a lista de vencedores da competição, que está em sua décima quinta edição. O prêmio principal, chamado "Abraço", foi para a produção brasileira de Durán, que venceu dez concorrentes entre os longa-metragens. Exibido também durante o recém terminado Festival de San Sebastián, "Proibido Proibir" fala de um triângulo amoroso e mostra o cotidiano de três estudantes, interpretados por Maria Flor, Alexandre Rodrigues e Caio Blat. O filme tem como tema a violência e a corrupção policial no Brasil. O prêmio especial do júri foi para "En el Hoyo", de Juan Carlos Rulfo (México), enquanto o de público foi para "Tiempo de Valentes" de Damián Szifron (Argentina) e a menção do júri para "Mezcal" do mexicano Ignacio Ortiz. Quanto aos prêmios que reconhecem a interpretação, o feminino foi para Melania Urbina, por seu papel em "Mariposa Negra", de Francisco Lombardi (Peru) e o masculino para Manuel Calisto Sánchez por "Cuando me Toque a mi", de Víctor Arregui (Equador) Quanto aos curta-metragens, o prêmio do melhor obra foi para "Alguma Coisa assim", do brasileiro Esmir Filho. No festival, que começou no dia 25 de setembro, foram projetados cerca de 100 filmes. Além dos longas e curtas em competição, foram exibidos filmes em outras seções. Na edição deste ano, o festival de Biarritz prestou homenagem ao ator argentino Federico Luppi e à cinematografia chilena dos anos compreendidos entre 1968 e 1990.