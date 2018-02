Filme brasileiro sobre Nise da Silveira ganha prêmio do Festival de Cinema de Tóquio

TÓQUIO - O filme brasileiro Nise - O Coração da Loucura, dirigido pelo carioca Roberto Berliner, levou o Grande Prêmio da 28ª edição do Festival Internacional de Cinema de Tóquio (TIFF), que se encerrou na noite deste sábado, 31. Glória Pires também levou o prêmio de melhor atriz por sua interpretação no filme.

O longa narra a história da doutora Nise da Silveira, uma psiquiatra que começa a trabalhar em um hospital no subúrbio do Rio e se nega a empregar os novos e violentos tratamentos para pacientes com esquizofrenia.

O filme competia na mostra oficial com outros 15 longas, entre os quais o mexicano Un Monstruo de Mil Cabezas, o norte-americano Born to be Blue, de Robert Budreau, e o italiano Se Dio Vuole, de Edoardo Falcone, que levou o prêmio do público.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O cineasta turco Mustafa Kara (Cold of Kalandar) levou o prêmio de melhor diretor, e os atores Roland Moller e Louis Hofman dividiram o prêmio de melhor ator.

O Festival recebeu a visita de mais de 239 mil pessoas, de acordo com a organização.