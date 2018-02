Filme brasileiro que disputará o Oscar é anunciado nesta quinta

A ministra da Cultura Marta Suplicy anuncia na manhã desta quinta-feira, 18, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, o filme brasileiro que vai disputar o Oscar de produção estrangeira. Foram inscritos 20 longas, mas Faroeste Caboclo e A Coleção Invisível foram considerados inelegíveis por terem estreado antes da data limite estipulada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Assim, são 18 concorrentes. A comissão responsável pela indicação é formada pelo diretor, produtor e roteirista Jeferson De, pelo jornalista Luis Erlanger, pela coordenadora-geral de Desenvolvimento Sustentável do Audiovisual da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura Sylvia Regina Bahiense Naves, pelo presidente do conselho da Televisão América Latina (TAL) Orlando de Salles Senna e pelo ministro do Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores, George Torquato Firmeza.

A cerimônia do entrega do Oscar acontece em 22 de fevereiro de 2015, no Dolby Theatre, em Los Angeles. A última vez que um longa nacional ficou entre os cinco finalistas foi em 1999, com Central do Brasil, de Walter Salles.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A lista dos 18 concorrentes é a seguinte: Amazônia, Dominguinhos, Entre Nós, O Exercício do Caos, Getúlio, A Grande Vitória, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, O Homem das Multidões, Jogo de Xadrez, O Lobo Atrás da Porta, O Menino e o Mundo, O Menino no Espelho, Minhocas, Não Pare na Pista – A Melhor História de Paulo Coelho, A Oeste do Fim do Mundo, Praia do Futuro, Serra Pelada e Tatuagem.