Filme brasileiro 'Pequeno Segredo' está fora da disputa pelo Oscar

O filme brasileiro Pequeno Segredo, de David Schurmann, está fora da disputa pelo Oscar de melhor filme estrangeiro. A Academia de Artes e Ciência Cinematográficas publicou na noite desta quinta-feira, 15, uma lista preliminar com nove produções e o longa não está entre os selecionados.

Da lista divulgada sairão os cinco indicados que participarão da premiação no dia 26 de fevereiro de 2017. Os indicados serão anunciados no dia 24 de janeiro. Entre os finalistas estão o iraniano The Salesman e o alemão Toni Erdmann, que também foram indicados ao Globo de Ouro.

Pequeno Segredo gira em torno da história da adoção de uma menina soropositiva pela família de velejadores Schurmann. A sua escolha para representar o Brasil, feita por uma comissão instituída pelo governo, foi marcada por controvérsia.

Aquarius, de Kleber Mendonça Filho, era o favorito à vaga. O filme estreou na competição do Festival de Cannes, em maio, sob um protesto feito pela equipe do filme contra o impeachment de Dilma Rousseff.

O Brasil foi indicado quatro vezes ao Oscar de melhor filme estrangeiro: por O Pagador de Promessas (1963); O Quatrilho (1996), O Que É Isso, Companheiro? (1998) e Central do Brasil (1999). Mas nunca levou o prêmio.

Quem ficou na disputa

The Salesman (Irã)

É Apenas o Fim do Mundo (Canadá)

En Man Som Heter Ove (Suécia)

Ma Vie De Courgette (Suíça)

Paraíso (Rússia)

Tanna (Austrália)

Terra de Minas (Dinamarca)

The King's Choice (Noruega)

Toni Erdmann (Alemanha)