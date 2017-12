Filme brasileiro 'Estômago' vence no Festival de Punta del Este

O filme brasileiro Estômago, do diretor Marcos Jorge, venceu o prêmio de melhor filme e seu protagonista, João Miguel, levou o de melhor ator, no fechamento do 11º Festival Internacional de Cinema de Punta del Este, no Uruguai. "Para mim, é muito importante ver que o público ibero-americano gosta de Estômago.", disse o diretor. "Estou muito feliz que o júri tenha compreendido e amado este filme", acrescentou. O filme foi a estréia de Jorge no ramo dos longas-metragem, após ter trabalhado em cinema publicitário e documentários. O festival uruguaio tem "a dimensão ideal" deste tipo de festival, assegurou o diretor brasileiro, "porque Punta del Este é um espaço quente, onde se pode falar de cinema com outros produtores e com o público". Estômago narra a história da ascensão e queda de um cozinheiro com dotes muito especiais e sob a aparência de comédia satírica oferece uma reflexão crítica sobre as diferentes camadas sociais. O ator protagonista, João Miguel, ganhou o prêmio de melhor ator por seu papel neste filme e no também brasileiro Mutum, dirigido por Sandra Kogut. Durante o festival, inaugurado no último domingo, 17, competiram na seção oficial 17 obras da Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Espanha, França, China, México e Venezuela. Foram projetados quase 100 títulos entre longas-metragens, documentários e curtas-metragens. Durante a festa de encerramento do festival foi homenageada a atriz argentina Graciela Borges, protagonista de mais de 50 títulos entre longas-metragens de cinema e filmes para televisões nacionais e internacionais. Outros prêmios para o Brasil O júri da seção PuntaDoc agraciou Jogo de Cena, do diretor brasileiro Eduardo Coutinho, como melhor documentário e outorgou menção especial para a fita Ultimo Instante en La Patria de la Felicidad, do argentino Alejandro Fernández Mouján. O Brilho dos Meus Olhos, do brasileiro Allan Ribeiro, ganhou o prêmio principal da categoria de curtas-metragens MalCine, na qual o argentino Lucas Shannon se destacou como melhor diretor com Proyecto Diorama.