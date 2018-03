Filme brasileiro é pré-indicado ao Oscar 2015

O filme O Caminhão do Meu Pai, uma produção entre Brasil e Vietnã, conquistou uma vaga entre os 10 pré-finalistas ao Oscar de melhor curta. Com direção de Mauricio Osaki e produção de Flavia Guerra, o longa foi rodado em Hanói em 2011.

O curta conta a historia de uma menina que descobre que seu pai, transportador de agricultores pelos campos de arroz, também recolhe cachorros e os leva para abatedouros.

O Caminhão do Meu Pai (My Father's Truck, em inglês) concorre com outros nove filmes. Os cinco finalistas, entretanto, só serão anunciados no dia 15 de janeiro do ano que vem. A cerimônia do Oscar será realizada em 22 de fevereiro.

Lista

Aya, de Oded Binnun e Mihal Brezis

Baghdad Messi, de Sahim Omar Kalifa

Boogaloo and Graham, de Michael Lennox

La Lampe Au Beurre De Yak, de Hu Wei

Carry On, de Yatao Li

Parvaneh, de Talkhon Hamzavi

The Phone Call, de Mat Kirkby

SLR, de Stephen Fingleton

Summer Vacation, de Tal Granit e Sharon Maymon