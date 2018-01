Filme basco 'Loreak' representará a Espanha no Oscar

A Academia de Cinema da Espanha decidiu nesta terça-feira, 29, que o filme Loreak, dos cineastas Jon Garaño e Josemari Goenaga, representará o país na cerimônia do Oscar na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. A obra foi filmada na língua basca.

Loreak é um drama em que várias mulheres têm suas vidas entrelaçadas após a morte de um homem em um acidente de trânsito.

O filme é uma aposta diferente dos críticos espanhóis, que nunca haviam escolhido uma obra rodada em basco para representar o país. Na edição de 2012 do Oscar, a Espanha escolheu Pa Negre, rodado em catalão, para concorrer à estatueta, mas o filme não foi indicado ao prêmio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 14 de janeiro de 2016, a Academia de Cinema de Hollywood divulgará quais obras foram escolhidas para disputar o prêmio em todas as categorias do Oscar.

A cerimônia do Oscar acontecerá no Teatro Dolby de Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 28 de fevereiro do ano que vem.