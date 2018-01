Filme 'Assassinato no Expresso Oriente' pode ter a atriz Angelina Jolie no elenco

Uma nova adaptação do clássico de Agatha Christie, Assassinato no Expresso Oriente, está prevista para chegar aos cinemas em novembro de 2017 e poderá ter a atriz Angelina Jolie no papel de , interpretado por Lauren Bacall no também clássico filme de Sidney Lumet, que estreou em 1974. Kenneth Branagh vai dirigir a nova versão.

A história acompanha do lendário detetive Hercule Poirot, que será protagonizado pelo diretor, em sua tentativa de desvendar um crime ocorrido num trem.

De acordo com o Hollywood Reporter, Angelina Jolie está negociando sua participação como Harriet Hubbard, uma das várias suspeitas criadas por Agatha Christie. Há duas edições do livro disponíveis no Brasil, pela L&PM e pela HarperCollins Brasil.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O filme está sendo produzido por Branagh, Ridley Scott, Simon Kinberg e Mark Gordon.