Filmagens do novo 'Exterminador do Futuro' começam em maio

As filmagens do quarto filme da série Exterminador do Futuro terão início no próximo dia 5 de maio no Novo México. O novo filme não contará com a presença de Arnold Schwarznegger no papel do John Connor, que será interpretado desta vez pelo ator Christian Bale (Os Indomáveis). Iniciada em 1984, com o título de Terminator Salvation: The Future Begins, o filme é escrito por John D. Brancato e Michael Ferris e será dirigido por McG, o mesmo de As Panteras (2000). Além de Christian Bale, fará parte do elenco o ator australiano Sam Worthington, atualmente trabalhando nas filmagens de Avatar de James Cameron, diretor dos dois primeiros Exterminador do Futuro. O filme tem previsão de lançamento para o dia 22 de maio de 2009, em ocasião do Memorial Day nos Estados Unidos, e deverá bater de frente com outra grande estréia, a seqüência de Uma Noite no Museu. O primeiro Uma Noite no Museu (2007) arrecadou, somente nos Estados Unidos, US$ 250,9 milhões, enquanto que o Exterminador do Futuro 3 - A Rebelião das Máquinas (2003) arrecadou nas salas norte-americanas US$ 150 milhões. A trama exata do novo filme ainda não foi divulgada, no entanto, a seqüência deverá iniciar a partir de quando a Skynet destruiu grande parte da humanidade em um holocausto nuclear e um grupo de sobreviventes, comandado por John Connor, tentará lutar contra as máquinas que dominaram a Terra. Além do quarto episódio para os cinemas, a Warner Bros está produzindo uma adaptação da saga para a televisão que irá se chamar The Sarah Connor Chronicles.