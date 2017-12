Filmagens de 'Deadpool 2' começam no segundo semestre

A sequência de Deadpool começará a ser gravado ainda em 2016. Ryan Reynolds interpretará novamente o personagem de super-herói após o grande sucesso do primeiro filme, que se tornou o longa proibido para menores com maior bilheteria, com cerca de US$ 745 milhões.

Fontes disseram para o site Heroic Hollywood que houve uma negociação, já definida, para o segundo filme da franquia e que a produção iniciará no segundo semestre de 2016. O produtor Simon Kinberg recentemente comentou que o mutante Cable - amigo de Deadpool e Fuinha nos quadrinhos - poderá fazer parte.

"Eu acho que há algumas produções que poderiam ser R-rated [proibido para menores]. Eu não sei o que são, quero dizer, os filmes X-Men possuem o próprio tom, que é um pouco mais operático. Há mais drama, "X-Force" eu poderia ver de forma R-rated, quem sabe?", afirmou o produtor.

Domino, membro da X-Force, também faz parte de rumores sobre a aparição na sequência. Reynolds também admitiu que fazer um filme "X-Force" é sua prioridade número um.