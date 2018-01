Filmagens com ex-mulher de Heath Ledger são adiadas

A produção do filme "Blue Valentine" foi adiada para uma data ainda indefinida, até que sua protagonista, a atriz Michelle Williams, se recupere da morte de seu ex-marido, o ator australiano Heath Ledger. Michelle e Ledger, morto na semana passada, aos 28 anos, se conheceram durante as filmagens de O Segredo de Brokeback Mountain, e têm uma filha de dois anos, chamada Matilda. Nesta quarta-feira, 30, fontes próximas à produção do filme disseram à revista americana People que as filmagens serão adiadas até que a atriz esteja recuperada. Blue Valentine narra os problemas de um casamento, e Michelle Williams deve contracenar com o ator Ryan Gosling. Os rumores sobre a possibilidade de que Michelle e Gosling estivessem namorando começaram antes do Natal passado, quando foram vistos passeando juntos em Nova York, antes das férias. O início das gravações do filme estava previsto para o dia 25 de fevereiro. "Torcemos que Michelle retorne, e estamos dispostos a esperar. A produção é feita para os dois. Ninguém pode ser melhor do que eles", indicou a fonte. Michelle Williams recebeu a notícia da morte de Heath Ledger enquanto rodava as últimas cenas do filme Mammuth, na Suécia.