Filmagem de 'Velozes e Furiosos 7' chega ao fim

Nesta quinta-feira, 10, terminaram as filmagens de Velozes e Furiosos 7, cuja estreia no Brasil está marcada para 26 de março de 2014. A ação será a última em que o ator Paul Walker, morto num acidente de carro em novembro do ano passado, aparece em um filme. A produção acabou sendo interrompida pela morte de Walker no fim do ano passado, mas foi retomada em 2014, com a participação de seus irmãos, Caleb e Colby Walker, que filmaram as cenas restantes do personagem de Paul no longa, Brian O'Conner. Para contornar no enredo a morte de Walker, o roteiro foi modificado para que o personagem se aposentasse. Em homenagem ao ator, a produção do filme divulgou uma nota oficial que agradece aos fãs da franquia e toda a equipe técnica de Velozes e Furiosos pelo apoio à produção (leia íntegra abaixo).

O episódio mais recente da série de filmes de ação que gira em torno de carros turbinados e rachas foi dirigido pelo diretor malasiano naturalizado na Austrália James Wan, o mesmo de Jogos Mortais (2004). Na trama, Dominic (Vin Diesel) e Brian O'Conner (Paul Walker) estão de volta aos EUA, vivendo uma vida normal após derrotar Owen Shaw (Luke Evans), o vilão de Velozes e Furiosos 6, em Londres. O irmão de Shaw, Ian (Jason Statham) reaparece em busca de vingança de Dominic e começa a persegui-lo. Além de Diesel, Walker e Statham, o filme tem a participação de Michelle Rodriguez e Kurt Russell.

“Nós conseguimos.

Hoje completamos a última cena da produção Velozes e Furiosos 7.

Queremos aproveitar esse momento para expressar o quão agradecido estamos pelo seu apoio. Nós sentimos o amor e a força dos nossos fãs durante essa jornada e é por vocês que chegamos aqui.

Houve um momento em que nós não sabíamos como poderíamos continuar ou até se deveríamos continuar. Mas nós ouvimos vocês e isso nos inspirou não somente para continuar, mas também para fazermos o melhor filme de Velozes e Furiosos.

A família Velozes está unida há quase quinze anos e cresceu muito nesse meio tempo. Desde o inicio, Vin tem sido o líder que sente o que é certo para o Velozes em seu estômago e em seu coração. Quando tivemos que interromper a produção no ano passado, Vin nos reuniu novamente e nos impulsionou a seguir em frente quando mais precisávamos. Ele nos levou até este dia.

Alguns de nós estão aqui desde o início. Vin, Michelle, Jordana e nosso produtor Neal, todos juntos desde aquele primeiro pequeno filme que filmamos nas ruas de Los Angeles. Nós voltamos a LA em “Velozes e Furiosos 7”, um regresso especialmente emocionante para aqueles que cresceram uns com os outros desde a primeira cena. Outros, que encontramos no caminho e consideramos irmãos, estão conosco de novo: Dwayne, Tyrese, Luda, Lucas e nosso roteirista Chris. E ainda tivemos novas participações dessa vez com Jason, Kurt, Djimon, Nathalie e nosso diretor James. Caleb e Coby se juntaram a nós para honrar o irmão e ajudar a completar o trabalho dele.

Nossa família é grande e forte, mas nunca mais estará completa sem o Paul.

Todos nós – que estamos aqui desde o inicio e os que começaram com o Velozes 7 – queríamos criar um filme especial para ele e para você. Nós acreditamos que temos.

Obrigado por estarem lá conosco. Vocês são a maior parte da nossa família e não poderíamos ter chegado aqui sem vocês. Começa a contagem regressiva para 26 de março.

Com amor,

Sua família Velozes e Furiosos.”