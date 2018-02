Filho do cineasta Eduardo Coutinho recebe alta do hospital

Daniel Coutinho, de 41 anos, filho do cineasta Eduardo Coutinho, 80, recebeu alta do Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, zona sul do Rio, onde estava preso sob custódia. Na manhã desta quinta-feira, 6, ele saiu escoltado por policiais e foi levado à Delegacia de Homicídios (DH) para prestar depoimentos.

Na segunda-feira, 3, Daniel confessou que assassinou o pai e tentou matar a mãe Maria das Dores Coutinho, de 62, e se matar, em depoimento de mais de duas horas a um psicólogo e ao delegado da Divisão de Homicídios da Capital, Rivaldo Barbosa. Daniel teve a prisão preventiva decretada na madrugada de domingo pela juíza Nathalia Calil Miguel Magluta.

Na terça-feira, 4, Maria das Dores foi transferida em estado estável para o Hospital Adventista Silvestre, no Cosme Velho, zona sul da cidade. O corpo do cineasta Eduardo Coutinho foi enterrado na segunda-feira, no cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul, sob aplausos de cerca de 300 parentes, amigos e admiradores.