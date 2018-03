Filho de Will Smith protagonizará nova versão de 'Karate Kid'

O filho do ator Will Smith, Jaden Smith, protagonizará a nova versão cinematográfica da saga de artes marciais dos anos 80 Karate Kid, que será distribuída pela Columbia Pictures, informou na terça, 11, a imprensa especializada. Will Smith será um dos produtores do filme, junto com o criador da saga original, Jerry Weintraub. Smith e Jaden, de 10 anos e fã de artes marciais, já haviam trabalhado juntos no filme À Procura da Felicidade (2006). O roteiro será responsabilidade de Chris Murphy e o filme começará a ser filmado em 2009 em Pequim, assim como em outras cidades. O novo Karate Kid deve recuperar alguns elementos da história original de 1984, que teve como protagonistas os atores Ralph Macchio e Pat Morita com protagonistas.