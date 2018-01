Filho de Tom Cruise estréia como ator em filme de Will Smith

O filho de 13 anos de Tom Cruise, Connor, prepara-se para seguir o caminho de seu pai: vai estrear no cinema com um papel no drama de Will Smith Seven Pounds, informou a revista People na terça-feira, 22. Filho adotivo de Cruise e sua ex-mulher Nicole Kidman, Connor vai representar uma versão adolescente de Smith. Apesar de ser filho de quem é, ele foi obrigado a fazer testes antes de ser aceito para o projeto da Columbia Pictures, disse a People. "Tom está orgulhoso de Connor", teria dito uma fonte, segundo a revista. "Está orgulhoso dele porque Connor está fazendo isso por conta própria." Além de Connor, Tom Cruise e Nicole Kidman têm uma filha adotiva, Isabella, que hoje tem 15 anos. Tom Cruise agora tem outra filha, Suri, de 2 anos, nascida da união com sua terceira mulher, Katie Holmes. Nicole Kidman, por sua vez, está grávida de seu marido, o cantor country Keith Urban. O bebê deve nascer em julho.