Filho de Tom Cruise e Nicole Kidman estreará no cinema

Connor Cruise, um dos dois filhos adotados por Tom Cruise e Nicole Kidman, estreará no cinema no drama Seven Pounds, informa o site da revista People. Connor, de 13 anos, vai fazer uma ponta como o personagem de Will Smith quando jovem, segundo a publicação. Apesar da popularidade dos pais, o adolescente conseguiu o papel após vários testes. "Tom está muito orgulhoso de Connor por estar fazendo isto sozinho", disse uma fonte à People. No elenco do filme, que está sendo produzido pela Columbia Pictures e dirigido pelo italiano Gabriele Muccino, também estão Woody Harrelson e Rosario Dawson. Nicole Kidman e Tom Cruise se conheceram nas filmagens de Dias de Trovão, em 1990, quando o ator estava casado com a atriz Mimi Rogers. Depois do divórcio de Tom, o casal oficializou sua união e, anos depois, adotou Isabella (nascida em 1992) e Connor (nascido em 1995). Em 2001, Tom e Nicole se divorciaram por "diferenças irreconciliáveis."