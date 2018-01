Filho de Michael Douglas obtém permissão judicial para visitar seu avô Kirk

Cameron Douglas, filho do ator Michael Douglas, obteve autorização judicial para viajar até Los Angeles, na Califórnia, para visitar seu avô, o também ator Kirk Douglas, segundo informou nesta quinta-feira a imprensa americana.

Cameron Douglas, de 38 anos, está em liberdade condicional e não pode sair do estado de Nova York, mas um juiz de Manhattan aprovou ontem uma permissão especial para que possa viajar à Califórnia, segundo o jornal New York Post.

O neto do lendário ator de Hollywood, que passou quase sete anos na prisão após ser condenado por posse de heroína e por vender metanfetamina em 2010, pretende viajar na próxima semana a Los Angeles para visitar seu avô, que acaba de completar 100 anos.

O filho de Michael Douglas violou no último mês de abril as condições da sua liberdade condicional ao consumir maconha e um juiz lhe proibiu então de sair de Nova York e lhe obrigou a submeter-se a um novo tratamento, segundo lembra o Post.

Cameron Douglas foi condenado inicialmente a cinco anos de prisão, mas sua sentença foi ampliada em outros quatro anos e meio após confessar que contrabandeou drogas para dentro da prisão, motivo pelo qual foi confinado em regime de isolamento durante dois anos.

O filho de Michael Douglas foi detido em 2009 em um hotel de Nova York com 500 gramas de "cristal", a forma mais pura de metanfetamina, que tinha planejado distribuir e da qual, antes de ser detido, já tinha aceitado vender uma parte por US$ 15.000.

Cameron Douglas é fruto do primeiro casamento do ator com Diandra Luker, de quem se divorciou no ano 2000 para casar-se depois com a atriz galesa Catherine Zeta-Jones, com quem teve dois filhos. EFE