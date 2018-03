Filho de Michael Douglas é preso por tráfico de drogas

Associated Press,

Oficiais da polícia de Nova York disseram nesta terça-feira, 4, que prenderam Cameron Douglas, filho do ator Michael Douglas, em flagrante por tráfico de drogas em um hotel de luxo na cidade.

Dois policiais ligados ao caso disseram que Cameron, de 30 anos, foi preso no dia 28 de julho enquanto comercializava anfetaminas no Hotel Gansevoort, em Manhattan. Os oficiais falaram em condição de anonimato, já que as investigações ainda estão em andamento.

Cameron também foi preso na Califórnia em 2007 por posse de cocaína, quando seu advogado alegou que o policial "não fez seu trabalho direito". Os agentes do ator não se pronunciaram, assim como o hotel onde foi preso.

Cameron Douglas atuou em filmes junto com seu pai e seu avô, Kirk Douglas, como "Acontece nas Melhores Famílias". Seu pai ganhou um Oscar de Melhor Ator por "Wall Street - Poder e Cobiça".