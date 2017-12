Filho de Mia Farrow morre aos 27 anos

O filho adotivo da atriz Mia Farrow, Thaddeus Wilk Farrow, se matou com um tiro no peito, disse a polícia do estado americano de Connecticut. O primeiro comunicado havia informado que a causa da morte era um acidente de carro. Ele foi encontrado na quarta-feira, 21, em seu carro e depois morreu no hospital. Segundo a polícia, Thaddeus bateu o carro após cometer suicídio.

Thaddeus Farrow foi adotado em 1994, quando tinha 12 anos. Ele contraiu poliomielite em um orfanato em Calcutá, na Índia, e ficou paralisado da cintura para baixo. A atriz do filme Bebê de Rosemary tem 71 anos e já adotou 10 crianças, incluindo Soon-Yi Previn, que hoje é casada com Woody Allen, seu ex-marido.