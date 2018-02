Filho de Gael García Bernal e Dolores Fonzi nasce na Espanha

O ator mexicano Gael García Bernal confirmou nesta segunda-feira, 12, que é pai de um menino, chamado Lázaro, de acordo com um comunicado emitido pela produtora Canana Films. "Temos muito prazer em informar que, nessa quinta-feira, 8 de janeiro, nasceu Lázaro, o bebê de Dolores Fonzi (atriz argentina) e Gael García Bernal. Os três se encontram muito felizes e em excelente estado de saúde", informou a nota. O nascimento da criança era alvo de especulações nos últimos dias devido às declarações de um amigo do ator à imprensa. O bebê nasceu em um hospital de Madri, para onde o casal se mudou alguns meses atrás. "Agradecemos pela atenção e o respeito com o qual foram dadas as boas-vindas a este novo integrante do planeta Terra", concluiu a nota. García Bernal é um dos atores mais conhecidos do México e, atualmente, está em cartaz com Rudo y Cursi, que levará ao festival de Sundance e estreará em breve internacionalmente. Ele foi um dos protagonistas de Ensaio sobre a Cegueira, dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, e interpretou Ernesto "Che" Guevara no filme Diários de Motocicleta, de Walter Salles. A relação do astro com Fonzi acabou vindo a público, apesar dos esforços do casal em manter a discrição.