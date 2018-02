Filha receberá o Globo de Ouro de Heath Ledger

O Globo de Ouro concedido postumamente a Heath Ledger por sua interpretação do Coringa em Batman - O Cavaleiro das Trevas irá para a filha do ator, Matilda, de 3 anos, informou nesta terça-feira a mãe do artista à revista People. Sally Bell, entrevistada em casa, em Perth (Austrália), pela publicação americana, disse que, quando soube do prêmio concedido a seu filho em Los Angeles (EUA) no domingo passado, não conseguiu conter as lágrimas. Tanto ela quanto toda a família do ator australiano estão "cheios de orgulho", disse Bell, pelo prêmio a Ledger como melhor ator coadjuvante do ano pela Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood. O Globo de Ouro terminará nas mãos de Matilda, filha de Ledger e da atriz Michelle Williams, porque a menina teve muito a ver com este prêmio. "É um fantástico e maravilhoso legado para a filha. No futuro, Matilda poderá ouvir muita gente falar sobre o talento do pai e o respeito que tinham a ele no mundo do cinema. Esse é o maravilhoso legado que nos deixa", disse Bell. Ledger morreu em 22 de janeiro de 2008, aos 28 anos, devido a uma overdose acidental de remédios, pouco tempo antes da estréia de Batman - O Cavaleiro das Trevas. Ele aparece como favorito para ganhar o Oscar de melhor ator coadjuvante na cerimônia que acontecerá em 22 de fevereiro, em Los Angeles. A lista de candidatos ao Oscar será divulgada justamente em 22 de janeiro, o mesmo dia em que se completa o primeiro aniversário da morte de Ledger.