Filha de Woody Allen publica no 'NYT' detalhes sobre suposto abuso sexual

Uma das filhas adotivas de Woody Allen publicou neste sábado, 1°, um longo relato no New York Times sobre como ela teria sido sistematicamente abusada sexualmente pela estrela do cinema, que recebeu uma homenagem na última edição do Globo de Ouro. Dylan Farrow, filha de Mia Farrow e Allen, diz ter decido contar os detalhes sobre a suposta rotina de crimes sexuais depois de saber que seu pai adotivo havia sido indicado novamente ao Oscar.

"Qual é seu filme predileto de Woody Allen? Antes de responder, você deve saber: quando eu tinha sete anos, Woody Allen me levou pela mão a um quarto escuro, como um closet, no segundo andar de nossa casa. Ele mandou me deitar de bruços e brincar com o trenzinho do meu irmão. Então, abusou sexualmente de mim", escreve Dylan, hoje uma mulher casada e com filhos.

As acusações de Dylan contra Allen causaram estardalhaço quando vieram à tona, em 1993, mas o diretor nunca foi condenado pelos supostos crimes. A filha do cineasta nunca havia revelado ao público em detalhes a sua versão da história até a publicação de hoje no jornal americano.

No texto do New York Times, Dylan critica grandes nomes do cinema - de Scarlett Johansson a Emma Stone - que aceitaram trabalhar com um homem que seria um "predador sexual". "Você me conhecia quando eu era uma menina, Diane Keaton. Você se esqueceu de mim?"

Ela defende que Woody Allen é um símbolo de como a sociedade americana "falha diante de sobreviventes de crimes sexuais". "Agora, qual é seu filme favorito do Woody Allen?"