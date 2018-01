Filha de Tom Cruise e Katie Holmes é belíssima A filha de Tom Cruise e Katie Holmes, Suri Cruise, é uma menina "belíssima" e se parece muito com os pais, afirmou a atriz Leah Remini, amiga do casal. A afirmação de Leah poderá acalmar muitas vozes incomodadas com o fato de a menina ainda não ter sido "apresentada" ao público por meio de uma série de fotos em alguma revista, como é costume ser feito com os filhos dos "bonitos e famosos". Leah, protagonista da série de TV The King of Queens e seguidora da Cientologia, assim como Tom Cruise, disse em uma entrevista à rede de televisão CBS que havia visto a filha dos dois atores há algumas semanas e carregou-a no colo. "É uma mistura dos dois, com os olhos e os cabelos escuros", afirmou Leah. Três meses após seu nascimento, Suri ainda não foi fotografada por ninguém. Todo esse mistério, justificado pelo desejo do casal de manter a privacidade da filha, tem alimentado muitos boatos, inclusive de que Suri não exista de verdade.