Filha da atriz Rosie O'Donnell é encontrada em Nova York

NOVA YORK - A filha adolescente da atriz Rosie O'Donnell, que desapareceu de sua casa no subúrbio de Nova York, nos Estados Unidos, foi encontrada e está bem, disse a atriz na noite terça-feira, 18.

Mais cedo, Rosie disse em sua página na Internet que Chelsea O'Donnell, de 17 anos, havia sido vista pela última vez em sua casa no dia 11 de agosto e que a polícia estava atrás dela desde domingo no Condado Rockland, 32 quilômetros ao norte de Manhattan.

Rosie anunciou no Twitter que sua filha havia sido localizada, dizendo que "Chelsea foi encontrada e que está sob custódia da polícia".

chelsea has been found and is safe in police custody - thank u all for the help and light #missingchildren — Rosie (@Rosie) 18 agosto 2015