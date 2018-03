Filha de Marlene Dietrich ganha batalha contra a Toshiba A filha de Marlene Dietrich, Maria Riva, obteve nesta quarta-feira, na Justiça, os direitos de imagem de sua mãe após lutar nos tribunais com a Toshiba. O Tribunal Constitucional alemão reconheceu os direitos de Maria, que tinha entrado com uma ação contra a companhia por uma propaganda exibida com uma montagem da célebre pose de Marlene no filme "O Anjo Azul". O tribunal admite que a Constituição alemã não estipula nada acerca dos direitos de imagem depois da morte. No entanto, considera que, diante das novas possibilidades técnicas de manipulação de material gráfico, deve-se levar em conta os herdeiros. No anúncio, de 1993, a imagem de "O Anjo Azul" foi usada em uma propaganda ecológica para reiterar que os aparelhos da Toshiba cumprem os requisitos ambientais.