Filha de Madonna é convidada para atuar em Harry Potter

A filha da cantora norte-americana Madonna, Lourdes Maria, foi convidada para atuar no próximo filme de Harry Potter. Segundo informou nesta terça-feira, 21, o jornal inglês The Sun, Lourdes, de 11 anos, recebeu a oferta para atuar como aluna do colégio de magos de Hogwarts. "Lola", como é conhecida a filha de Madonna, "estaria muito entusiasmada" com a oferta. Veja também: Especial 'A despedida de Harry Potter' Os produtores da Warner Brothers contataram a garota, que é filha da cantora pop com o treinador físico Carlos León. Por sua vez, uma fonte próxima à garota disse que Lourdes "herdou definitivamente a sede pela fama". "Após as recentes aparições públicas, onde se mostrou cada vez mais sofisticada como adolescente no lugar de uma garota, a atenção sobre ela cresceu. Choveram ofertas, de cinema, para promover comerciais", acrescentou. "Um executivo da Warner quer que Lola atue no último filme de Harry Potter e renovou seu interesse para o filme seguinte. Lola estaria encantada em fazê-lo, ela é uma grande fã", continuou a fonte. O sobrinho do ator Ralph Fiennes, Hero Fiennes Tiffin, já assinou um contrato para atuar na versão infantil de Lord Voldemort, para o filme Harry Potter e o Enigma do Príncipe. "Lourdes atuaria no papel da garota, mas poderia se um grande salto na fama", concluiu a fonte do The Sun. A filha de Madonna também recebeu a oferta para atuar em um musical infantil Bugsy Malone da Warner Borthes e para desenhar uma linha de roupa para crianças da cadeia H&M, ainda que sua mãe ainda não se demonstre convencida de que Lola deva aceitar as ofertas. "Madonna tem sérias dúvidas sobre deixá-la atuar no musical. Inclusive algo tão inocente como desenham uma linha de roupa foi negado. Ela quer que sua filha leve uma vida o mais normal possível para uma garota, mas sabe que é inevitável que cedo ou tarde Lola será famosa como ela", concluiu.