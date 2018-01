Filha de Johnny Depp está internada em estado grave A filha de 7 anos do ator Johnny Depp, Lily-Rose, está gravemente doente e internada em um hospital de Londres, onde médicos temem por sua morte, informou nesta quinta-feira, 8, a imprensa britânica. Os jornais The Sun e Daily Mirror informaram que o astro do filme Piratas do Caribe, de 43 anos, e sua mulher, a cantora francesa Vanessa Paradis, de 34 anos, "estão fazendo vigília ao lado da cama da menina", que há nove dias contraiu uma doença grave. O Mirror informou que sabe qual é a doença de Lily-Rose, mas decidiu não publicar a informação por respeito à privacidade da família de Depp. O ator estava na Inglaterra para rodar a versão cinematográfica do musical Sweeney Todd, quando sua filha foi internada às pressas em um hospital. "Ele não pediu nenhum tipo de tratamento especial para a filha, mas quer apenas que ela receba os melhores cuidados, como gostaria qualquer pai. É um momento muito difícil para ele, mas está mantendo a calma por sua filha e sua família e reza para que ela melhore", declarou uma fonte do hospital. "Tem sido um período com muitos altos e baixos para a família e Depp tem se preocupado muito. É um pai muito dedicado e está passando todo o tempo que pode com Lily", acrescentou. O ator e a mulher também têm outro filho, Jack, de 4 anos.