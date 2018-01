Filha de astro de 'Velozes e Furiosos' processa Porsche

A filha adolescente de Paul Walker, o astro de Velozes e Furiosos, apresentou uma demanda contra a Porsche por homicídio por negligência, alegando que falhas nos sistemas de segurança provocaram a morte do ator em um acidente, informou a imprensa.

Walker morreu aos 40 anos, em novembro de 2013, quando o automóvel Porsche Carrera GT de 2005 conduzido por seu amigo e assessor financeiro Roger Rodas, que também morreu, se chocou contra uma árvore perto de Los Angeles e pegou fogo.Os investigadores concluíram na época que Rodas dirigia a uma "velocidade perigosa, de aproximadamente 100 milhas por hora (160 km/h)", o que fez com que perdesse o controle do veículo.

A filha do ator, Meadow Walker, de 16 anos, alega, no entanto, na demanda apresentada na segunda-feira que a montadora alemã sabia que o Carrera GT tinha problemas de instabilidade, mas não acrescentou um sistema de controle para corrigir o problema, informa o jornal Los Angeles Times. A demanda também sustenta que o cinto de segurança do automóvel estava instalado de tal forma que quando o veículo se quebrou pelo impacto, a parte do ombro do cinto foi puxada pelo compartimento do motor traseiro, enquanto a parte do assento permaneceu em seu lugar. Isso teria impulsionado para trás o tronco de Walker com enorme força, "quebrando suas costelas e a pélvis, esmagando seu assento e prendendo-o em uma posição supina na qual permaneceu vivo até que o veículo explodiu em chamas um minuto e 20 segundos depois", alega a demanda, segundo o jornal.

O jornal citou o advogado de Meadow Walker, Jeff Millam, que indicou que ela não comentará a ação. "É uma adolescente que ainda está lidando com a trágica perda de seu pai", indicou. "A conclusão é que o Porsche Carrera GT é um automóvel perigoso. Não deve estar nas ruas".

Paul Walker era um dos protagonistas da série de filmes Velozes e Furiosos.