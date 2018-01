Filha de Angelina e Pitt ganha estátua de cera em NY A criança mais famosa do mundo, Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, filha dos atores Angelina Jolie e Brad Pitt, se transformou na primeira recém-nascida a ganhar uma estátua de cera no museu Madame Tussauds, em Nova York. "Estamos muito felizes por transformar Shiloh Nouvel Jolie-Pitt na primeira bebê de cera do Madame Tussaud", afirmou em entrevista Janine DiGioacchino, diretora do museu. "Apesar de ter apenas alguns meses de vida, ela já se transformou em um ícone da cultura popular", disse DiGioacchino. A menina aparece dormindo em um berço situado no centro de um acolhedor quarto decorado com motivos africanos - que fazem referência ao continente onde nasceu -, vigiada pelas réplicas de cera de seus pais, que a olham orgulhosos. A figura, que surpreende por sua enorme semelhança com a verdadeira Shiloh Nouvel, incluindo os lábios, herança de sua mãe, veste uma camiseta azul e uma calça jeans. "Esperamos dar a nossos visitantes a oportunidade de ter um contato ainda mais próximo com a família mais famosa do mundo", disse a diretora. Os visitantes do Madame Tussauds poderão tirar uma foto junto à réplica de cera da família Jolie-Pitt. A cada uma destas fotos, o museu nova-iorquino doará um dólar à Unicef para "honrar" o trabalho filantrópico há anos realizado por Angelina Jolie. A atriz é embaixadora da boa vontade da Organização das Nações Unidas (ONU). "Estamos orgulhosos de levar à frente o grande exemplo dado ao mundo por Angelina e Brad, doando este dinheiro à Unicef, uma organização que se dedica à proteção dos direitos das crianças no mundo todo", afirmou DiGioacchino. Shiloh Nouvel nasceu em 27 de maio, na Namíbia. Angelina e Pitt têm dois filhos adotivos, Zahara, de 1 ano e seis meses e Maddox, de 4 anos, adotados na Etiópia e no Camboja, respectivamente.