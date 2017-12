Figurino do Mágico de Oz vale mais que Superman em leilão Ele pode ser mais veloz que uma bala, pode ser capaz de saltar sobre arranha-céus e muitas outras coisas, mas existe uma coisa que Superman não pode superar: um "Winkie". Ou, pelo menos, é o que diz Joe Maddalena. A perito da casa de leilões Profiles in History, especializada em memorabília de Hollywood, vai promover em 5 de abril um de seus leilões muito procurados de itens do cinema e da televisão que pode arrecadar estimados US$ 2 a 3 milhões. O item mais cotado do leilão é um figurino de "Winkie" do filme O Mágico de Oz, de 1939, previsto para ser arrematado por entre 100 mil e 120 mil dólares. O valor é aproximadamente o dobro do valor estimado em 50 mil a 70 mil dólares do figurino usado pelo falecido Christopher Reeve em seu primeiro filme Superman. Para quem não se recorda dos Winkies, eles eram os guardas que protegiam a Bruxa Malvada do Oeste, e, segundo Maddalena, o figurino que será posto à venda é um dos poucos que permanecem intactos. "De vez em quando se vê um pedaço de um figurino de Munchkin ou uma peruca de macaco, mas ter um figurino completo de um personagem inteiramente reconhecível é raro", disse ele. Maddalena disse que os objetos da Hollywood antiga são especialmente procurados por integrantes da geração dos "baby boomers" que têm dinheiro e saudades. Os preços estão subindo, disse ele. Objetos ligados a O Mágico de Oz são especialmente colecionáveis devido à longevidade do filme e seu status de ícone da cultura pop. Maddalena recentemente vendeu um figurino de "Leão Covarde" por US$ 805 mil. Mas o leilão vai oferecer à venda muitos outros itens da cultura pop, incluindo uma roupa de Batman do filme Batman Eternamente, de 1995, e um figurino de alien de Alien, o Oitavo Passageiro (1979). E os fãs de Superman não precisam temer: o leilão terá muitos objetos do filme de 1978, como transcrições das sessões de "brainstorming" entre os participantes do filme, incluindo Marlon Brando, que poderão ser comprados por menos dinheiro que os figurinos. Serão oferecidos ao todo mais de 700 itens nos endereços ebayliveauctions.com ou profilesinhistory.com.