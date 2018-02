Figurino de Lawrence em 'O Lado Bom...' é vendido por US$ 12 mil

Um casaco de lã foi o item mais caro nos três dias do leilão virtual, saindo por 4.652 dólares, segundo a casa de leilões Nate D. Sanders, de Los Angeles, especializada em objetos associados a celebridades.

A empresa esperava arrecadar 500 a 1.000 dólares com cada item, aproveitando a repercussão do prêmio dado no domingo à atriz de 22 anos.

A calça branca e justa que Lawrence veste numa sensual cena de dança com Bradley Cooper foi vendida por 3.493 dólares, e um conjunto de sutiã e blusa de manga comprida saíram por 3.175. Um top preto do guarda-roupa da atriz -que não era parte do figurino da comédia- ficou por 624 dólares.

É comum que os estúdios entreguem itens de figurino a casas de leilões, pois mesmo peças pequenas podem alcançar preços elevados junto a fãs e colecionadores.

(Reportagem de Eric Kelsey)