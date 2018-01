Figurino de <i>Star Wars</i> e <i>James Bond</i> vão a leilão O manto que Alec Guinness vestiu em Star Wars, o smoking de James Bond e o kilt de Mel Gibson serão postos à venda na terça-feira num dos maiores leilões de memorabilia de cinema já realizados em Londres. Desde as sandálias que Richard Burton usou em Cleópatra até as pantalonas de Ava Gardner e uma túnica cor creme e dourada usada por Errol Flynn, o leilão cobre mais de 50 anos de história de Hollywood. Os fãs do cinema poderão fazer lances por mais de 350 peças-ícone criadas pelo figurinista teatral londrino Angels para grandes franquias do cinema, como Harry Potter, Superman e Indiana Jones. A empresa está vendendo os figurinos devido ao alto custo de guardá-los e protegê-los com seguro. "O lado negativo de criar figurinos que viram ícones, como esses, é que eles se tornam tão famosos e tão profundamente associados a filmes chaves que nunca mais podem ser usados em outros filmes", disse o presidente da empresa, Tim Angel. O objeto de maior destaque do leilão, que será realizado pela Bonham´s, é o manto marrom com capuz usado por Alec Guinness no papel de Obi-Wan "Ben" Kenobi no primeiro filme de Star Wars. Estima-se que será arrematado por entre 50 mil e 60 mil libras. O figurino do patriota escocês William Wallace, papel representado por Mel Gibson em Coração Valente, é estimado em pelo menos 2 mil libras. O leilão também vai possibilitar que se observe a mudança do gosto de James Bond em termos de roupas, desde a alfaiataria inglesa tradicional até ternos de grifes italianas. Os itens que serão vendidos incluem o chapéu e casaco de tweed usados por David Niven no filme Cassino Royale de 1967 (400 a 600 libras), o paletó de Sean Connery em 007 Contra a Chantagem Atômica (30 mil a 40 mil libras) e o terno de três peças da Brioni usado por Pierce Brosnan (8 mil a 10 mil libras). Alguns dos maiores nomes de Hollywood estarão representados. Um casaco marrom e verde usado por Paul Newman em Cortina Rasgada, o paletó de Omar Sharif em Harém e shorts romanos usados por Orson Welles em um filme desconhecido também serão oferecidos em leilão. A expectativa é a de que os artigos mais caros sejam de Star Wars. A Bonham´s disse que acredita-se que o leilão será o maior de figurinos de cinema e televisão já realizado no Reino Unido.