Fici 2017: A magia da sétima arte em festival para jovens

Mais um ano se passou e a boa notícia é que o Fici – Festival Internacional de Cinema Infantil chega para mais uma edição, a 15.ª, com vasta programação pensada e dedicada a crianças e jovens. Dirigido por Carla Camurati e Carla Esmeralda, o evento já tem espaço reservado no calendário e terá a exibição de 120 filmes de 25 países, entre curtas e longas.

Este ano, o festival chega primeiro a São Paulo e tomará conta do CineSesc (Rua Augusta, 2.075) e do Cinemark do Shopping Eldorado (Av. Rebouças, 3.970), entre 21 de setembro e 1.º de outubro. Depois vai a Salvador, de 2 a 12 de novembro, e Rio de Janeiro, de 24 de novembro a 3 de dezembro. Como em outras edições, o objetivo do Fici não é apenas entreter os pequenos, mas estimular jovens e crianças a pensar e ver o mundo de forma crítica. Para isso, entre as atividades há o Fórum Pensar a Infância, que será realizado no dia 27 no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc.

Entre as várias exibições de filmes, reserve espaço para conferir o que tem de mais novo em produções nacionais, como Peixonauta, o Filme (3D), Historietas Assombradas – o Filme e A Menina Índigo. Pode ainda rever algumas das produções – Detetives do Prédio Azul, Lino, uma Aventura de Sete Vidas, A Professora de Música, A Família Dionti e Bugigangue no Espaço. Tem também a sessão com uma obra clássica, em que será apresentado o musical Mary Poppins.

Dentro da programação, destaque para o Foco México, com produções desse país. Em algumas das sessões haverá dublagem simultânea feita por profissionais, no caso dos filmes A Fantástica Fórmula do Dr. Funes e Um Cavalo Chamado Elefante.

Para conferir a programação completa, acesse o site festivaldecinemainfantil.com.br.