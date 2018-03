Festival Tribeca será encerrado com filme 'Freakonomics'

"Freakonomics" é baseado em um livro que aplica a teoria econômica a questões da sociedade, como a criminalidade e a paternidade eficiente. O livro vendeu mais de 4 milhões de cópias em todo o mundo. O documentário vai estrear no festival Tribeca, que acontecerá entre 21 de abril e 2 de maio.

O filme traz em seus créditos os nomes de seis diretores, incluindo Morgan Spurlock, criador do bem-sucedido documentário "Super Size Me - A Dieta do Palhaço", sobre a influência da indústria do fast food.

Vencedor de um Oscar por seu documentário "Um Táxi Para a Escuridão", Alex Gibney também vai exibir em Tribeca seu filme "My Trip to Al-Qaeda", além de uma obra ainda sem título e inacabada sobre o ex-governador de Nova York Eliot Spitzer.

Os organizadores do festival disseram que vão exibir a première do romance "Letters to Juliet", com Vanessa Redgrave, e o primeiro filme em língua inglesa do diretor francês Olivier Dahan, intitulado "My Own Love Song", com Forest Whitaker e Renee Zellweger.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Christine Kearney)