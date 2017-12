Festival Tribeca Film de Nova York dá a largada O 6.º festival Tribeca Film de Nova York começa hoje com a forte presença de documentários internacionais que tratam de temas controversos como guerras e aquecimento global, tema que deve contar com a presença do ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore. Desde que Robert De Niro fundou o festival ao lado da produtora Jane Rosenthal e seu marido, o empresário Craig Hatkoff, o evento tem desenvolvido uma identidade tão diversa como a cidade de Nova York. O festival surgiu em 2002, após os atentados de 11 de setembro com o intuito de dar novo ânimo à cidade. Com 157 longas e 88 curtas, de um total de 47 países, o festival oferece um programa menor do que a edição passada, mas os organizadores garantem a qualidade com pelo menos 73 estréias mundiais. ?O festival está se tornando cada vez mais forte e popular?, disse o ator e diretor Robert De Niro. A mostra fica em cartaz até 6 de maio. Estréia de Homem Aranha 3 Entre as grandes atrações está a estréia norte-americana de Homem-Aranha 3 em 30 de abril, a estréia da comédia romântica Lucky You, com Eric Bana e Drew Barrymore e um dos eventos característicos do festival: o Autocine Tribeca. Para Jane Rosenthal, as exibições ao ar livre são sua parte preferida do festival. Este ano haverá uma sessão de Dirty Dancing, comemorando o 20.º aniversário do desenho animado, Surf´s Up e Planet B-Boy, um documentário sobre breakdance. Entre os filmes mais esperados estão Gardner of Eden, produzido por Leonardo DiCaprio, a paródia do documentário de pôquer The Grand e Lady Chatterley, uma adaptação de um romance erótico de D.H. Lawrence.