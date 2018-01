Festival homenageia Casey Affleck por sua contribuição ao cinema

KARLOVY VARY - O ator, roteirista e diretor americano Casey Affleck, vencedor neste ano do Oscar de melhor ator por Manchester À Beira-Mar, recebeu nesta sexta-feira o President's Award", premiação outorgada pelo festival de Karlovy Vary, na República Tcheca, por sua contribuição ao desenvolvimento do cinema.

"Todos os que trabalham nesta arte sabem que fazemos muitas coisas que não se veem, mas estar aqui é uma oportunidade de compartilhar essas coisas que não se veem", disse Casey ao receber a estatueta.

"É precioso, obrigado. Muito obrigado por me receber neste lugar tão maravilhoso e por este festival fantástico. É uma honra", acrescentou o ator.

Affleck, de 41 anos, apresentará no festival do balneário tcheco seu último trabalho, A Ghost Story, onde divide a tela com a atriz Rooney Mara.

O ator esteve no centro de uma grande polêmica na última premiação do Oscar, uma vez que é acusado de abusar sexualmente de duas mulheres que trabalharam com ele em 2010.

Na ocasião, a atriz Brie Larson chegou a fazer um protesto silencioso ao entregar a estatueta a Affleck.

A cineasta Magdalena Gorka e a produtora Amanda White processaram Affleck em US$ 2 milhões cada uma depois de trabalharem com ele no filme Eu Ainda Estou Aqui, um polêmico documentário dirigido e produzido por Affleck sobre o amigo Joaquin Phoenix.

Nenhuma das ações não chegou a ser julgada. Em ambos casos foram feitos acordos extrajudiciais que não tiveram valores divulgados.