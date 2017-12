Festival exibe novos filmes brasileiros em NY Cerca de 20 filmes brasileiros serão exibidos a partir do dia 6 de agosto no Brazilian Film Festival, em Nova York, em mais uma prova do bom momento vivido pela indústria cinematográfica do país. O festival, que ocorrerá até o dia 13 de agosto, exibe um panorama amplo do que está sendo produzido atualmente no Brasil. Além da exibição de filmes, a mostra contará ainda com seminários sobre a indústria e debates com alguns produtores convidados. Todos os filmes estreantes estarão concorrendo ao prêmio Crystal Lens, dado por voto popular. Reconhecido mundialmente por sua riqueza musical, o Brasil vem ganhando espaço no mundo do cinema, com filmes de grande bilheteria como "Cidade de Deus", de Fernando Meirelles, além de co-produções com países europeus e latino-americanos. Os incentivos financeiros governamentais também foram cruciais para a retomada da produção local. A cada ano, são produzidos entre 35 e 40 filmes no país, um dos números mais altos da América Latina. O constante surgimento de novos talentos, a consolidação dos produtores mais estabelecidos e a crescente popularidade do Festival de Cinema do Rio de Janeiro também contribuíram para o aumento da visibilidade do cinema brasileiro no mundo. Em julho, o Museu de Arte Moderna (Moma) de Nova York e o Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro apresentaram a mostra anual Première Brazil, que nesta edição contou com a exibição de onze produções, entre ficções e documentários. A esta apresentação se soma agora o Brazilian Film Festival que, ao longo de uma semana, oferecerá uma pertinente seleção do que de mais relevante surgiu na sétima arte brasileira nos últimos tempos. A noite de abertura, em 6 de agosto, ocorrerá no Central Park, com um show do músico brasileiro Lenine, seguido pela exibição do documentário "Isto é Bossa Nova". O filme, dirigido por Paulo Thiago, remonta o nascimento do ritmo, um dos mais representativos do Brasil, desde os anos 50 até 1962, ano do histórico concerto no Carnegie Hall, em Nova York. Entre os filmes exibidos na quarta edição do festival está "Achados e perdidos", de José Joffily, premiado em diversos festivais internacionais. Outros filmes selecionados são "Anjos do sol", de Rudi Lagemann; "Meninas", de Sandra Werneck, e o controvertido "Mulheres do Brasil", de Malu de Martino. Serão exibidos ainda "Jogo Subterrâneo", de Roberto Gervitz; "Brasília 18%", de Nelson Pereira dos Santos; "Veias e Vinhos, Uma história brasileira", de João Batista; "A Máquina", de João Falcão, e o documentário "Brilhante", de Conceição Senna. Atores, produtores e diretores, como Nelson Pereira Dos Santos, Ruy Guerra, Roberto Gervitz, José Joffily, Eliza Tolomelli, Toni Venturi, Malu de Martino, Sandra Werneck, Lírio Ferreira, José Araripe, Conceição Senna e João Batista, estarão em Nova York para apresentar seus trabalhos e participar de debates com a audiência.