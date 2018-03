Festival exibe filmes que abordam temas de grande repercussão na sociedade

Iniciado na última quinta-feira, 2, só para convidados, o IV Festival Internacional Lume, que prossegue, a partir desta sexta, 3, para o público, no Cine Sesc, possui um conceito muito interessante. Com curadoria de Frederico Machado, diretor da Lume Filmes, o evento é composto por sete filmes longos e 10 curtas, que formam programas duplos e triplos. São filmes que abordam temas da maior relevância e atualidade, como crise econômica mundial, violência contra a mulher, inserção social etc. O júri que vai escolher os melhores (curta e longa) é formado pelo cineasta Cristiano Burlan, pelos críticos André Gatti e Cléber Eduardo, e pela programadora da salas, Simone Yanes.

Entre as sessões duplas estão as dos filmes Infinito, de Lukas Dhont, da Bélgica, e Jovens Infelizes ou Um Jovem Que Grita não É Um Urso que Dança, de Thiago B. Mendonça, do Brasil; O Homem Armário, de Marcelo Ikeda, Brasil; e Amok, de Vardan Tozija, da Macedônia; Ainda Sangro por Dentro, de Carlos Segundo, Brasil; e Devorando Seus Ossos, de Jean-Charles Hue, França.

As sessões triplas oferecem mais. Import, da holandesa Ena Sendijarevic, fala de uma jovem família de refugiados bósnios que acaba em uma pequena vila na Holanda depois de conseguir uma permissão de residência em 1994. Já o suíço O Presente mostra a história de dois filantropos ricos que fazem uma doação para uma família local. E Carne e Sangue, francês, entra na natureza de animais que chegam à noite. A história é a de um jovem que os leva para a morte antes do amanhecer e das descobertas de um mundo assustador feitas por seu cachorro. Os dias são sábado (4), às 21h30; domingo (5) a partir das 19h; e segunda-feira (6), às 16h30.