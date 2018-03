Festival espanhol exibe filme sobre Maradona O 54º Festival Internacional de Cinema de San Sebastian, na Espanha, exibiu neste fim de semana, o filme El camino de San Diego sobre a vida do astro do futebol Diego Maradona. A produção foi ovacionada pelo público, que lotou a sessão de estréia, no tradicional festival espanhol. O filme é dirigido por Carlos Sorín, que optou por atores amadores para dar vida à história de adoração e fé sobre o ídolo argentino.