Festival em Londres dá destaque a cinema latino-americano

Começa nesta quinta, 27, a sétima edição do Festival de Cinema Latino-americano de Londres, em que será exibida uma grande seleção de longas-metragens, documentários e curtas até o dia 7 de dezembro. O Brasil será representado pelo filmes "O Grão", de Petrus Cariry, e "Andarilho", de Cao Guimarães, além do curta "Casa de Máquinas", de Maria Leite e Daniel Herthel. "A sétima edição do Discovering Latin América (DLA) segue determinada a criar um espaço permanente em Londres para o cinema latino-americano, trazendo uma seleção dos melhores longas-metragens, documentários e curtas-metragens da região", explicou Neal Baker, diretor do festival. O ciclo DLA incluirá também a projeção de filmes como "La Niña Santa" e "Mujer Sin Cabeza", da argentina Lucrecia Martel, "Desierto Adentro", do mexicano Rodrigo Plá, "El Viaje de Teso", do também mexicano Walter Doehner, e "La Buena Vida", do cineasta chileno Andrés Wood, o mesmo de "Machuca". Também serão apresentados os longas-metragens argentinos "Cordero de Dios", de Lucía Cedrón, "La Ronda", de Inês Braun, e "La Leonera", de Pablo Trapero, além do cubano "Madrigal", de Fernando Pérez. Os diretores Lucrecia Martel, Andrés Wood e o colombiano Carlos Moreno, de "Perro Come Perro", darão palestras ao público. Na seção de documentários, serão apresentados "Promises and Bullets", da jornalista colombiana Mônica Del Pilar Uribe Marin, e "Colours at the end of the world", uma co-produção argentino-britânica de Ale Corte. A programação de curtas conta com as produções "Rojo Red", do colombiano Juan Manuel Betancourt, "Debajo", da chilena Dominga Sotomayor, e "Lección Relâmpago", do mexicano Alejandro Lubezki.